"Львов" уволил главного тренера Мазяра

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Владимир Мазяр
Владимир Мазяр / pfclviv.com

ПФК "Львов" уволил главного тренера Владимира Мазяра. Причиной отставки стали неудачи команды на внутренней арене.

Об отставке Мазяра сообщает телеканал "Футбол 1". В то же время на сайте львовян информации об отставке Мазяра нет.

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Ассистент Мазяра Егише Меликян остался в клубе. Пока не известно станет ли он новым главным тренером.

Под руководством 42-летнего тренера львовский клуб набрал два очка в шести матчах чемпионата Украины. Сейчас "Львов" занимает последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ.

30 октября клуб вылетел из Кубка Украины. Львовяне проиграли "Минаю" со счетом 2:0. "Лисы" выступают в Первой лиге Украины.

Решение об отставке Мазяра вроде было принято после разгромного поражения от "Десны". Результат кубкового матча с "Минаем" уже ни на что не влиял.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Львов
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