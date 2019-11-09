"Ворскла" в двойном меньшинстве без шансов проиграла "Львову" в битве аутсайдеров: видео

Полтавская "Ворскла" не смогла выиграть 8 подряд поединок в чемпионате Украины. В битве аутсайдеров полтавская команда проиграла на выезде "Львову".

Львов – Ворскла 2:0

Голи: Ренан, 12, Педру, 41 (пен)

Удаление: Луизао, 35, Мартыненко, 82 (оба Ворскла)

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После 13 матчей "Ворскла" и "Львов" были аутсайдерами чемпионата Украины. Обе команды набрали по 8 очков. Следовательно, в очном противостоянии клубы имели шанс покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.

Ужасный тайм "Ворсклы"

Уже на 12 минуте "Львову" удалось открыть счет в игре. Защитник "Ворсклы" Мельничук отдал пас назад вратарю, но "обрезался". Мяч подхватил Ренан и вышел один на один с Резником. Дмитрий свою команду спасти не смог – 1:0.

Через несколько минут Ренан мог делать дубль. Бразилец выскочил один на один с голкипером после прекрасной передачи. Но Ренан явно затянул с ударом и защитник "Ворсклы" ликвидировал угрозу.

В середине тайма "Ворсклу" подвел Луизао. Бразильский полузащитник "наработал" на две желтые карточки и получил удаление. Под конец тайма "Львов" заработал право пробить пенальти. С отметки уверенно пробил Педру – 2:0.

Победа на классе

Во втором тайме ситуация на футбольном поле не изменилась. Виталий Косовский решил сразу после перерыва усилить защиту, выпустив Артура вместо Козыренко. Но это полтавчанам не сильно помогло. Создавалось впечатление, что игроки "Ворсклы" просто ждут финального свистка.

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Ярким подтверждением этих слов является ужасная ошибка Мартыненко в штрафной площадке. После нее Педро сделал навес на Ренана и тот с близкого расстояния расстреливал Резника. Голкипер "Ворсклы" продемонстрировал великолепную реакцию, отбив мяч.

На 73 минуте остро пробил Богунов. Игрок "Львова" вошел в штрафную и нанес мощный удар. Однако мяч разминулся с дальней стойкой ворот. Не слишком хотел доигрывать матч Мартыненко, который на 82 минуте покинул поле из-за удаления. "Ворскла" доигрывали матч в двойном меньшинстве.

Хозяева без особых усилий довели поединок во Львове до логической победы со счетом 2:0.

"Львов" одержал победу в чемпионате Украины впервые с 26 августа, когда обыграл на выезде "Днепр-1". Таким образом, "горожане" покинули место турнирной таблицы УПЛ и сравнялись по очкам с "Карпатами".

А "Ворскла" проиграла 10-й матч в чемпионате Украины и с 8 очками занимает последнюю строчку.

Львов – Ворскла видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ