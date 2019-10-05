"Заря" в большинстве не смогла дожать "Львов" на выезде: видео

ФК "Львов" в домашнем матче 10 тура украинской Премьер-лиги с "Зарей" вырвал ничью в меньшинстве.

Львов – Заря 0:0

Удаление: Витор Педру, 37 (ФК "Львов")

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Команды довольно агрессивно начали матч и уже на 12-й минуте ФК "Львов" был вынужден сделать замену. Вместо Квасного на поле вышел Гончар.

Сразу после замены "Заря" пошла в атаку: Русин пробивал с лёта от правого угла вратарской, но Сарнавский успел поднять руки и отразил первичную угрозу, а добивание Назария приняли на себя защитники. Через минуту Вернидуб переправил мяч в сетку ударом головой после подачи Юрченко со стандарта на левом фланге, но это был офсайд.

На 37-й минуте матча ФК "Львов" из-за Педро Витора остался в меньшинстве. Причиной этому послужил неприличный жест – средний палец – адресованный защитнику луганчан Виталию Вернидубу.

Во втором тайме "Заря" ожидаемо владела преимуществом и создала несколько острых моментов у ворот львовян.

На 57-й минуте Юрченко долго возился с мячом перед вратарской площадкой, после чего со всей силы пробил с места в верхнюю часть ворот и попал в перекладину. Чудом отскок от газона пришелся в створ.

Под конец матча Сарнавский выдал фантастический сейв, среагировав на удар Будкивского с близкого расстояния.

В итоге, "Заря" так и не смогла дожать "Львов" и с 10 очками осталась на 5 месте в УПЛ. ФК "Львов" продолжает находиться на дне турнирной таблицы (7 очков, 11 место).