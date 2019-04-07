"Заря" победила "Львов" и вышла в полуфинал Кубка Украины: видео

Луганская "Заря" стала первым участником полуфинала Кубка Украины. Луганские футболисты выбили из турнира ФК "Львов".

Львов – Заря 0:1

Гол: Леднев, 48

Читайте также: Дубль футболиста сборной Украины помог команде сохранить лидерство в чемпионате Бельгии: видео

В среду обе команды играли в чемпионате Украины и проиграли с одинаковым счетом 2:3. "Львов" на своем поле оказался слабее "Мариуполя", а "Заря" уступила "Динамо", хотя побеждала 2:0. В Кубке Украины команды получили шанс реабилитироваться перед фанатами и пройти в полуфинал.

В первом тайме активнее были гости из Луганска. Первый опасный удар на 16 минуте нанес Богдан Леднев, но голкипер "Львова" Сарнавский легко укротил мяч. На 23 минуте "Заре" вновь удалось побеспокоить Сарнавского и заработать угловой. После стандарта Силас мощно пробил издали, но мяч полетел от ворот.

На 31 минуте еще один момент имел Леднев. Полузащитник с линии штрафной "Львову" пробил, но вратарь хозяев вновь был на высоте. Уже через минуту свою возможность отличиться имел Лунев. Ворвавшись в штрафную после подачи с правого фланга, нападающий пробил в одно касание, но Сарнавский снова не позволил огорчить себя. Таким образом, первый тайм завершился без голов.

Сразу после перерыва "Заря" получила идеальную возможность выйти вперед. Будковский заработал штрафной вблизи ворот "Львова". Казалось, что Силас будет пробивать на силу, однако неожиданно штрафной выполнил Леднев. Полузащитник технично перебросил стенку и записал свою фамилию на табло.

Видео гола Леднева

Уже на 49 минуте "Заря" едва не наказала "Львов" во второй раз. Луганчане воспользовались ошибкой защитников львовян и вывели на удар Караваева, однако Александр с близкого расстояния не попал.

Читайте также: Руни едва не оторвал ноги сопернику и сразу был удален: видео

Пропущенный гол активизировал подопечных Юрия Бакалова, которые побежали отыгрываться. Из-за этого у "Зари" появилось больше пространства и возможность проводить контратаки. На 65 минуте Силас издалека нанес прицельный удар после розыгрыша углового, однако Сарнавский в очередной раз спас партнеров.

Еще один шанс забить "Заря" имела 69 минуте. Тимчик пробил издали и мяч после рикошета попал в штангу. Вратарь "Львова" не спас бы команду, если бы мяч катился в ворота. "Львов" уже ответил на 72 минуте. Бруно бил из пределов штрафной площадки, но попал в защитников "Зари". Еще одну возможность львовяне имели на 75 минуте. После розыгрыша углового пробил Шина, но мяч пролетел мимо ворот Фелипе.

Ближе к концу основного времени команды все больше раскрывались и играли без центра поля. В первую очередь это было обусловлено тем, что "Львов" любой ценой стремился сравнять счет. На 82 минуте "Львову" удалось провести стремительную контратаку, которую завершил Пернамбуку. Нападающий с близкого расстояния попал в плечо Фелипе и не сравнял счет в игре. Уже через несколько мгновений Пернамбуку мог записать на свой счет результативную передачу. Игрок сделал прекрасный прострел в штрафную, но Шина не переправил мяч в пустые ворота.

В компенсированное время "прятать" хозяев должен был Кабаев. Футболист "Зари" обвел Сарнавского и пробивал в пустые ворота, но попал в защитника. В то же время "Львову" не удалось в компенсированное время создать угрозу возле ворот Фелипе и луганчане таки одержали победу. Уже в понедельник "Заря" узнает соперника по полуфиналу.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram