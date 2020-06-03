Команду уже успели покинуть несколько легионеров. Теперь "львы" могут потерять еще и лидера команды Егора Назарину.

Будущими планами футболист поделился в интервью программы "#ЗалишайсязФутболом".

Читайте также "Карпаты" официально заявили о вспышке COVID-19 в команде

Контракт футболиста истекает 30 июня. Полузащитник рассказал, что никаких переговоров о продлении контракта с руководством клуба не было. Назарина не исключает своего возвращения в Бельгию.

Добавим, что в команде выявлена ​​вспышка коронавируса. 1 июля стало ориентировочной датой проведения перенесенного матча с "Мариуполем". Поэтому скорее всего футболист больше не наденет футболку "львов".

Кто такой Егор Назарина?

Занимался в школе киевского "Динамо". После того, как Егор не попал в заявку на финальный турнир в чемпионате Украины, решил приехать в Днепр и выступать за местный "Днепр".

За первую команду дебютировал 20 мая 2017 года в матче против "Стали" (1:0). Это единственный поединок для игрока того сезона, но с сезона 2017/18.

В декабря 2017 года подписал контракт с бельгийским клубом "Антверпен", который рассчитан на 3,5 года.

С 2019 года Назарина выступает за львовян на правах аренды и успел хорошо зарекомендовать себя в клубе. В активе футболиста пять забитых мячей в сезоне.

"Карпаты" потеряли легионеров