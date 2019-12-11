Львовские "Баркос-Кажаны" проиграли в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу

Львовская волейбольная команда "Барком-Кажаны" уступила в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ. Украинский клуб уступил греческому ПАОКу.

Матч длился четыре сета. В первом львовяне уступили сопернику 16:25. Зато во втором сете была борьба, и "Кажаны" долгое время были впереди, но в концовке снова отдали сопернику и этот сет.

Читайте также: "Карпаты" не получат денег за продажу своей звезды Карраскаля

Похожая ситуация могла повториться и в третьем сете, однако в этот раз хозяева собрались и выиграли, восстановив интригу в матче. Однако сравнять счет по сетам в четвертой партии не сумели.

В итоге греческая команда праздновала победу во Львове 3:1 (16:25; 21:25; 25:22; 19:25). Повторная встреча этих соперников состоится в Салониках 19 декабря.