Львовские "Баркос-Кажаны" проиграли в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ по волейболу

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"Кажаны" проиграли дома ПАОКу / ВК "Барком-Кажаны"

Львовская волейбольная команда "Барком-Кажаны" уступила в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ. Украинский клуб уступил греческому ПАОКу.

Матч длился четыре сета. В первом львовяне уступили сопернику 16:25. Зато во втором сете была борьба, и "Кажаны" долгое время были впереди, но в концовке снова отдали сопернику и этот сет.

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Похожая ситуация могла повториться и в третьем сете, однако в этот раз хозяева собрались и выиграли, восстановив интригу в матче. Однако сравнять счет по сетам в четвертой партии не сумели.

В итоге греческая команда праздновала победу во Львове 3:1 (16:25; 21:25; 25:22; 19:25). Повторная встреча этих соперников состоится в Салониках 19 декабря.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Волейбол
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