Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото

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Дети в футболках в память о Юрии Лукащуке
Дети в футболках в память о Юрии Лукащуке / ФК "Карпаты"

На матч 29-го тура между "Карпатами" и "Десной" дети вывели игроков в памятных футболках с изображением юного сторонника "зелено-белых" Юру Лукащука, который трагически погиб в ДТП.

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Мальчик неоднократно участвовал в выводе команд на поле и был горячим поклонником "Карпат". Ему было всего восемь лет.

Фото: ФК "Карпаты"

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Теги: ФК Карпаты Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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