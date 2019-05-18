Львовские" Карпаты " перед матчем почтили память 8-летнего фаната, который погиб в ДТП: фото
На матч 29-го тура между "Карпатами" и "Десной" дети вывели игроков в памятных футболках с изображением юного сторонника "зелено-белых" Юру Лукащука, который трагически погиб в ДТП.
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Мальчик неоднократно участвовал в выводе команд на поле и был горячим поклонником "Карпат". Ему было всего восемь лет.
Фото: ФК "Карпаты"
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Источник: 24 канал
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