Львовские "Карпаты" планируют масштабную реконструкцию стадиона "Украина": что там будет

Руководство львовских "Карпат" разработало детальный план территории (ДПТ) по реконструкции стадиона "Украина". После масштабных изменений, количество мест для зрителей будет уменьшено почти вдвое, зато будут построены музей, отели, реабилитационный центр для спортсменов и спортивная школа на окружающей территории.

Согласно разработанному ДПТ, количество мест на трибунах будет уменьшено до 15 тысяч (сейчас – 28 тысяч). Зато в дополнительных помещениях должны быть обустроены раздевалки с душевыми для спортсменов, диспетчерский пункт для управления стадионом, зона для работы СМИ, зал для пресс-конференций, комментаторские кабины, VIP-ложа и ложа для прессы.

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Также в результате расширения границ стадиона в подтрибунных помещениях планируют обустроить реабилитационный центр для спортсменов, заведения общественного питания, офис ФК "Карпаты", клубную спортивную школу, клубный музей, две гостиницы (на 60 и 100 мест), спортивные залы для занятий аэробикой, фитнесом и другими спортивными направлениями.

Вокруг самого стадиона планируют обустроить несколько стоянок на более чем 1200 автомобилей.

Стоит отметить, что общий срок реконструкции – 10 лет. Первый этап (до 5 лет) предусматривает строительство тренировочных полей для детской спортивной школы в пределах парка "Снопковский", а также строительство спортивной инфраструктуры со стороны улицы Липовая Аллея. Реконструкция стадиона "Украина", строительство паркингов и изменение транспортной сети вокруг стадиона – уже во втором этапе, которые может занять до 10 лет.

Теперь этот план должен пройти общественные слушания.

Стоит добавить, что в 2019 году свои домашние матчи, кроме "Карпат", на этом стадионе будет проводить и ФК "Львов".

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