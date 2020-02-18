Львовские "Карпаты" подписали Геннадия Пасича – он трижды забивал команде
Львовские "Карпаты" подписали контракт с полузащитником Геннадием Пасичем. Он будет выступать за "зелено-белых" как минимум до завершения чемпионата.
26-летний полузащитник будет защищать цвета "Карпат" под номером "41".
К слову: Еще двое игроков покинули львовские "Карпаты"
- Геннадий Пасич родился 13 июля 1993 года в Каменском. Там начал заниматься футболом. В 2011-м подписал контракт с «Днепром». Традиционно выступал за вторую команду и дубль днепрян. Затем была аренда в "Нефтяник" из Ахтырки.
- В 2017 году стал игроком ровненского "Вереса", с которым и дебютировал в УПЛ. Именно он забил один из голов в ворота львовских "Карпат" 10 сентября 2017 года, когда"зелено-белые" на домашнем поле потерпели унизительное поражение 1:6.
- В начале 2018 года перешел в "Олимпик". Уже 11 марта 2018 года приложился к разгрому "Карпат" во Львове 0:3.
- Забивал в ворота "Карпат" Геннадий Пасич и 27 апреля, когда "Олимпик" победил "Карпаты" в Киеве 3:2. Третий гол в ворота "львов" забил Матар Диейе, которого "Карпаты" уже арендовали у "Олимпика".
- У него есть брат-близнец Евгений Пасич.
Геннадий Пасич стал пятым новичком "Карпат" зимой 2020 года. До этого контракты с "Карпатами" подписали вратарь Антон Каниболоцкий (контракт до конца сезона), защитник Андро Гиоргадзе (полугодичный контракт с опцией продления), полузащитник Алексей Хахлев (контракт на 2,5 года) и арендовали нападающего Матара Диейе.
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