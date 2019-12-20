Львовский волейбольный клуб сенсационно прошел в 1/8 Кубка ЕКВ

В четверг, 19 декабря, в греческих Салониках состоялся ответный матч 1/16 Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) между местным ПАОК и львовским "Барком-Кажаны".

Первым матч во Львове закончился со счетом 3:1 в пользу греков. Зато в Греции победу праздновал украинский клуб 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). Поэтому место в следующем раунде определялось в "золотом сете", где победу праздновали львовяне 16:14. А это значит, что "Барком-Кажаны" феерично выходят в 1/8 Кубка ЕКВ.

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Следующий матч Европейской конфедерации волейбола львовские "Барком-Кажаны" будут играть в конце января против "Альпена" из Австрии.