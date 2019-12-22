Лыжи остановились и я лицом полетел вперед, – биатлонист Пидручный о роковом падении

Единственным украинцем, выступившим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси, стал Дмитрий Пидручный. Однако украинец выступил крайне неудачно.

В итоге Пидручный финишировал лишь 23-м. Все из-за падения еще на первом круге. В биатлониста открепилось крепление лыж, а сами они были повреждены. Поэтому он потратил время, чтобы привести себя в норму.

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"Трудно сказать, что именно произошло на первом круге. На спуске начал упираться в другого биатлониста, сделал шаг влево и попал на свежий снег. Меня просто бросило вперед – лыжи остановились и я лицом полетел. Еще наехал на меня австриец, подтолкнул – просто уже ничего сделать не смог и понесся вперед. Упал, сверху в голову винтовка дала, повыдирались крепления лыж. Не понял, что произошло. Пока нашел лыжи, надел – не знаю сколько времени потерял там, но, думаю, немало. Плюс перебил дыхание, сразу начало все болеть – спина, руки. Гонка пошла не так, как надо", – прокомментировал эту ситуацию Дмитрий Пидручный.

К чести Дмитрия следует сказать, что первые два огневых рубежа он преодолел чисто. На первой стойке украинец не закрыл одну мишень. После круга штрафа Дмитрий вышел на дистанцию ​​22-м.

Еще один промах Дмитрий допустил на второй стойке и не смог побороться за попадание в топ-20. Пидручный занял 23-е место.

"Бежать было очень тяжело. Пытался на стрельбе отработать, но, к сожалению, допустил эти два промаха на стойке. Конечно, лучше, чем прежде отработал на огневых, но трудно уже было собраться после падения и продолжить гонку", – отметил Пидручный.