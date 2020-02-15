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Магучих и Бех-Романчук ярко победили на престижном турнире в Глазго

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Марина Бех-Романчук / Фото из открытых источников

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук победили на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

Прыгнув с первого раза на 1,93 м, 19-летняя Ярослава Магучих лишила шансов на победу британку Бетани Партридж, которая заняла второе место с результатом на 3 сантиметра меньше.

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Магучих лидирует в зачете мирового тура. Украинка победила на двух турнирах серии, до этого с новым мировым рекордом U-20 в помещении выиграв турнир в Карлсруэ. Также Магучих выиграла турнир в Котбусе, покорив высоту в 1,98 метра.

24-летняя Марина Бех-Романчук завоевала золото в прыжках в длину. Украинка прыгнула на 6,90 м. Это на 37 см длиннее чем у шведки Санья, которая заняла второе место.

Не так давно на турнире в Торуни спортсменка установила рекорд сезона с результатом 6,96 м. Сегодня получилось немного хуже, однако это не помешало украинке взять первое место.

На этом же турнире шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в помещении – 6,18 м. Дюплантис побил мировой рекорд второй раз за неделю – 8 февраля он прыгнул на 6,17 м.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук Новости Спорта Спорт легкая атлетика
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