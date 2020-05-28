Майк Тайсон спровоцировал драку на шоу: видео

Легендарный экс-боксер Майк Тайсон продолжает готовиться к возвращению в профессиональный спорт. Американец стал частым гостем реслинг-шоу в США, где иногда демонстрирует свою физическую форму. Иногда Майк даже вступает в конфронтацию с другими бойцами.

Тайсон спровоцировал драку со звездой WWE

В Джексонвилле состоялось очередное реслинг-шоу All Elite Wrestling's Dynamite. Гостем события стал Майк Тайсон, сообщает 24 канал.

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Экс-чемпион мира в тяжелом весе в компании бывших чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса оказались в одном ринге.

Тайсон спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы. Майк толкнул Джерико, после чего "пошло-поехало".

Бойцы начали потасовку, которая переросла в импровизированную драку.

Смотрите видео драки

Что интересно, это не первая драка Джерико и "Железного Майка". В свое время Майк отправил Криса в нокаут.

Тайсон возвращается в бокс