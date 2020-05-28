Майк Тайсон спровоцировал драку на шоу: видео
Легендарный экс-боксер Майк Тайсон продолжает готовиться к возвращению в профессиональный спорт. Американец стал частым гостем реслинг-шоу в США, где иногда демонстрирует свою физическую форму. Иногда Майк даже вступает в конфронтацию с другими бойцами.
Тайсон спровоцировал драку со звездой WWE
В Джексонвилле состоялось очередное реслинг-шоу All Elite Wrestling's Dynamite. Гостем события стал Майк Тайсон, сообщает 24 канал.
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Экс-чемпион мира в тяжелом весе в компании бывших чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса оказались в одном ринге.
Тайсон спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы. Майк толкнул Джерико, после чего "пошло-поехало".
Бойцы начали потасовку, которая переросла в импровизированную драку.
Смотрите видео драки
Что интересно, это не первая драка Джерико и "Железного Майка". В свое время Майк отправил Криса в нокаут.
Тайсон возвращается в бокс
- Тайсон заявил, что планирует вернуться в бокс ради выставочных боев. По словам Майка, заработанные гонорары будут направлены на благотворительность.
- Сообщалось, что Тайсон может провести бой с Эвандером Холифилдом. По другой информации, соперником Тайсона станет Шеннон Бриггс.
- Президент WBC Маурисио Сулейман обещает включить Тайсона в рейтинг своей организации, чтобы Майк смог провести бой.