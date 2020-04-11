Майк Тайсон назвал единственного боксера современности, который мог бы его победить

Майк Тайсон был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и самым молодым боксером, который получил чемпионские звания по версиям WBC, WBA и IBF. По его мнению, из современных боксеров у него возникла бы проблема только с одним в ринге.

Такое мнение Майк Тайсон высказал во время общения с болельщиками онлайн.

"Нет сомнений, что я победил бы их всех. Если бы я тренировал Джошуа, он мог бы быть наиболее проблемным соперником. У него для этого есть все необходимое, просто он об этом не знает. А ему следует это знать", – заявил Майк Тайсон .

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Чем известен Майк Тайсон

Майк Тайсон за профессиональную карьеру провел 58 боев. В 50 он одержал победу (44 – нокаутом), за что получил прозвище "Железный Майк". Еще шесть раз он проигрывал, а два боя получили статус "не состоялись".

Дебютировал Тайсон на профессиональном ринге 5 мая 1985 года. А до конца этого года провел 15 боев, победив всех соперников нокаутами.

Еще 13 боев он провел в 1986 году. 22 ноября он победил Тревора Бербика и завоевал чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBC.

Также он владел поясами WBA, IBF и The Ring.

Наиболее известные его поражения – два раза против Эвандера Холифилда (в первом потеря чемпионского пояса WBA, в реванше – дисквалификация Тайсона за то, что он откусил кусок уха сопернику). Также против Джеймса Дугласа в Токио. Тогда Тайсон потерял титулы WBC, WBA и IBF. Этот бой считается одним из крупнейших апсетов в истории бокса (это бой, где победу одерживает откровенный аутсайдер. Еще одним таким боем стало поражение Энтони Джошуа Энди Руису 1 июня 2019 года).

Последний бой провел 11 июня 2005 года, проиграв Кевину Макбрайт. Тайсону в то время было 38 лет и 11 месяцев.

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