Майк Тайсон нокаутировал известного музыканта

Легендарный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, американец Майк Тайсон, снялся в новом клипе Эминема на песню с названием Godzilla. Об этом спортсмен сообщил в своем твиттере.

Известный американский рэпер Эминем презентовал клип на песню Godzilla, которую он записал с рэпером Juice WRLD. В видеоработе снялся бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Читайте также Американский боксер продолжает провоцировать Владимира Кличко – фото

Режиссером клипа выступил 23-летний американский клипмейкер Коул Беннетт.

По сюжету клипа на песню Godzilla, Тайсон нокаутирует музыканта на улице.

Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете большие дела, и это действительно вдохновляет,

– прокомментировал 53-летний боксер.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx — Mike Tyson (@MikeTyson) March 9, 2020

Финал клипа посвящен Juice WRLD, который умер 2 декабря 2019 года от передозировки.

Добавим, что менее чем за сутки клип собрал более 10 миллионов просмотров.

Отметим, Майк Тайсон закончил боксерскую карьеру в 2005 году после двух поражений подряд – от Дэнни Уильямса (нокаутом) и Кевина МакБрайда (техническим нокаутом).