Майк Тайсон нокаутировал известного музыканта
Легендарный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, американец Майк Тайсон, снялся в новом клипе Эминема на песню с названием Godzilla. Об этом спортсмен сообщил в своем твиттере.
Известный американский рэпер Эминем презентовал клип на песню Godzilla, которую он записал с рэпером Juice WRLD. В видеоработе снялся бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
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Режиссером клипа выступил 23-летний американский клипмейкер Коул Беннетт.
По сюжету клипа на песню Godzilla, Тайсон нокаутирует музыканта на улице.
Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете большие дела, и это действительно вдохновляет,
– прокомментировал 53-летний боксер.
Финал клипа посвящен Juice WRLD, который умер 2 декабря 2019 года от передозировки.
Добавим, что менее чем за сутки клип собрал более 10 миллионов просмотров.
Отметим, Майк Тайсон закончил боксерскую карьеру в 2005 году после двух поражений подряд – от Дэнни Уильямса (нокаутом) и Кевина МакБрайда (техническим нокаутом).