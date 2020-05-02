Майк Тайсон продемонстрировал фантастическую форму в 53 года: видео пушечных ударов боксера

Легендарный американский боксер Майк Тайсон продемонстрировал прекрасную физическую форму и готов вернуться на ринг впервые с 2005 года.

В своем Instagram Майк выложил видео тренировки, в котором фанаты могут увидеть его потрясающую работу на лапах.

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"Я плохой мальчик на всю жизнь", – подписал видео Майк.

53-летний Тайсон дал понять, что до сих пор имеет те сильные качества, которые помогали ему добиваться вершин в профессиональном боксе.

Чем известен Майк Тайсон?

Майк Тайсон за профессиональную карьеру провел 58 боев. В 50 он одержал победу (44 – нокаутом), за что получил прозвище "Железный Майк". Еще шесть раз он проигрывал, а два боя получили статус "не состоялись".

Дебютировал Тайсон на профессиональном ринге 5 мая 1985 года. А до конца этого года провел 15 боев, победив всех соперников нокаутами.

Еще 13 боев он провел в 1986 году. 22 ноября он победил Тревора Бербика и завоевал чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBC.

Также он владел поясами WBA, IBF и The Ring.

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Наиболее известные его поражения – дважды против Эвандера Холифилда (в первом – потеря чемпионского пояса WBA, в реванше – дисквалификация Тайсона за то, что он откусил кусок уха соперника). Также против Джеймса Дугласа в Токио. Тогда Тайсон потерял титулы WBC, WBA и IBF. Этот бой считается одним из величайших апсетов в истории бокса (это бой, где победу одерживает откровенный аутсайдер. Еще одним таким боем стало поражение Энтони Джошуа Энди Руису 1 июня 2019 года).

Последний бой провел 11 июня 2005 года, проиграв Кевину МакБрайту. Тайсону на то время было 38 лет и 11 месяцев.

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