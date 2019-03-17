Майки Гарсия, который убежал от Ломаченко, был разгромлен в титульном бою: видео

Американский боксер Майки Гарсия, с которым хотел провести бой украинец Василий Ломаченко проиграл бой за титул IBF в полусреднем весе. Гарсия проиграл первый бой в карьере Эрролу Спенсу.

Спенс не позволил Гарсии сделать сенсацию, победив того по итогам 12-раундового поединка.

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Первые 5 раундов прошли в разведке и бой напоминал шахматную партию. В 6-м раунде Эррол показал, кто здесь фаворит, и несколько минут шел вперед, работая интенсивно. Гарсия сначала выглядел несколько растерянным, немало пропуская. Однако впоследствии претендент сумел огрызнуться и выровнял бой.

После 7 раунда у Гарсии немного пошла кровь из носа. Чемпион много атаковал и в девятом раунде Майки выглядел, как его сейчас снимут с боя. В 10-м раунде Гарсия пошел вперед и начал махать, но Спенс был начеку и принял бой на ближней/средней дистанции.

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В конце концов, судьи единогласно увидели победу Спенса, который в третий раз защитил звание чемпиона IBF: 120:107 и дважды 120:108.

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