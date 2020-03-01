Майки Гарсия в блестящем бою победил Варгаса и удачно дебютировал уже в 5-м весе: видео

В Калифорнии (США) состоялся поединок за вакантный титул так называемого "бриллиантового" чемпиона WBC в полусреднем весе. Американец Мигель Анхель Гарсиа одолел земляка Джесси Варгаса.

На старте боя Варгас выглядел лучше и только начиная со 2-й трехминутки Гарсия начал отвечать левыми хуками и "двойками".

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Гарсиа работал эффективнее, но Варгас попадал чаще, ведь наносил гораздо больше ударов.

В 5-м раунде Гарсия начал активнее работать "двойками" и это принесло свои плоды. Сначала Майки потряс, а затем отправил Варгаса в нокдаун.

VARGAS IS DOWN pic.twitter.com/fxHe6NNImo — DAZN USA (@DAZN_USA) March 1, 2020

Майки не успел добить Варгаса, ведь прозвучал гонг. Еще раз Гарсиа потряс оппонента в 7-й трехминутке, но Варгаса снова спас гонг.

Во второй половине боя Гарсия полностью владел инициативой, уверенно вел поединок к победе, периодически беспокоя Варгаса все теми же "двойками".

Гарсия не смог нокаутировать Варгаса, но одержал победу решением судей: 114:113, 116:111 и 116:111.

Для Гарсии это титул в 5-й весовой категории. Американец – чемпион мира по версии IBF (2018) и чемпион по версии WBC Diamond (2017-2018) в 1-м полусреднем весе.

Чемпион мира по версиям WBC (2017-2019) и IBF (2018) в легком весе. Чемпион мира по версии WBO (2013-2014) во 2-м полулегком весе. Чемпион мира по версиям WBO и The Ring (2013) в полулегком весе.

Статистика Гарсии: 41 бой, 40 побед, 30 нокаутов, 1 поражение.