МакГрегор и Фергюсон прокомментировали смерть отца Хабиба
Звездные бойцы UFC Конор МакГрегор и Тони Фергюсон прокомментировали смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нумагомедова. 57-летний тренер умер 3-го июля.
Конор и Тони выразили соболезнования
Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.
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"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Сочувствую, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написал ирландец в твиттере.
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон тоже отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.
"Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье, Хабиб. Держись, приятель. Уважение к отцу Абдулманапу. Он будет в первых рядах, если мы когда-нибудь посоревнуемся", – написал Фергюсон.
Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от сложного вида кровоизлияния в мозг, а также сепсиса.
Известный тренер лежал в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией. Кроме этой болезни у отца Хабиба также были заболевания сердца и сосудов.
В субботу, 4 июля, в Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова, информирует ТАСС.
Тренера похоронили в селе Кироваул.
Для соболезнований семье Нурмагомедова в Кироваул также приезжал глава Чечни Рамзан Кадыров.