Звездные бойцы UFC Конор МакГрегор и Тони Фергюсон прокомментировали смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера Хабиба Нумагомедова. 57-летний тренер умер 3-го июля.

Конор и Тони выразили соболезнования

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.

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"Потеря отца, тренера и преданного сторонника спорта. Сочувствую, и покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов", – написал ирландец в твиттере.

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон тоже отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова.

"Мои искренние соболезнования тебе и твоей семье, Хабиб. Держись, приятель. Уважение к отцу Абдулманапу. Он будет в первых рядах, если мы когда-нибудь посоревнуемся", – написал Фергюсон.

My Sincerest Condolences To You & Your Family @TeamKhabib Keep Your Spirits Up Buddy Respect To Your Father AbdulmanapNurmagomedov He Will Be Front Row When We Hopefully Compete Someday pic.twitter.com/LKr5DLjS8q — Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) July 3, 2020

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от сложного вида кровоизлияния в мозг, а также сепсиса.

Известный тренер лежал в больнице с двусторонней полисегментарной пневмонией. Кроме этой болезни у отца Хабиба также были заболевания сердца и сосудов.

В субботу, 4 июля, в Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова, информирует ТАСС.

Тренера похоронили в селе Кироваул.

Для соболезнований семье Нурмагомедова в Кироваул также приезжал глава Чечни Рамзан Кадыров.