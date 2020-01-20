МакГрегор – Нурмагомедов: у россиянина назвали жесткое условие для проведения боя

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш сына с Конором МакГрегором. Нурмагомедов-старший заявил, что бой возможен в случае гарантированного достойного гонорара.

По словам Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб согласится на реванш, если получит 100 миллионов долларов.

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Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 миллионов долларов. На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Не знаю, может, Дэйна Уайт захочет организовать, если ему нужен этот бой,

– цитирует Абдулманапа "Р-Спорт".

Как завершился первый бой? В октябре 2018 года Хабиб успешно защитил чемпионский титул на UFC 229, заставив Конора МакГрегора сдаться. После поединка бойцы устроили драку, за которую были дисквалифицированы на длительный срок.

18 апреля Хабиб проведет защиту титула чемпиона UFC против американца Тони Фергюсона. Таким образом, потенциальный бой с Конором не состоится раньше лета 2020 года.

Между тем МакГрегор успешно вернулся в октагон после поражения Хабибу. Ирландец за 40 секунд одолел Дональда Серроне.

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