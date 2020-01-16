МакГрегор – Серроне: У Конора 75% на победу

В этот уикенд, в ночь с 18 на 19 января, мы наконец дождемся возвращения в UFC легендарного Конора МакГрегора. После поединка с Хабибом осенью 2018 года ирландец хоть и не пропадал из поля зрения, даже приезжал погостить в Киев, но поединки не проводил.

Теперь же он встретится с Дональдом Серроне "Ковбоем" и, судя по настроению МакГрегора, уже не заставит нас так долго ждать своего следующего боя.

Было гарячо: МакГрегор и Серроне провели дуэль взглядов – видео

Конор долго и упорно шел к своей популярности, а также к большим гонорарам. Но паузы в карьере после поединков с Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым оставили ирландца без чемпионских поясов UFC. Теперь ему нужно все начинать практически с самого начала, чтобы снова выйти на титульный поединок.

Впрочем, такого бойца как Конор долго держать на вторых ролях не будут. И даже в серии боев UFC 246 он проведет главный поединок вечера. Правда, вечер будет в Лас-Вегасе, а в Украине – утро 19 января. Добавим также, что желающие могут посмотреть схватку на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Чтобы получить возможность побороться за титул, Макгрегору, конечно же, необходимо не просто драться, но и побеждать. В этом плане фанаты Конора могут не волноваться. В бою с Серроне аналитики Parimatch дают на победу ирландца 75%, что весьма неплохо.

К слову: МакГрегор – Серроне: прогноз букмекеров на бой UFC

"Думаю, будет зрелищный бой. МакГрегор умеет делать шоу. Считаю также, что Конор должен победить. Соперник для него проходной, но, будем надеяться, что все будет красиво, UFC любят именно за это. В партере у Серроне есть преимущество. Но это если удастся перевести туда Конора. После боя с Хабибом МакГрегор улучшил свою защиту от тейкдаунов", – поделился ожиданием от боя олимпийский призер Жан Беленюк.