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МакГрегор – Серроне: У Конора 75% на победу

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МакГрегор и Серроне / Getty Images

В этот уикенд, в ночь с 18 на 19 января, мы наконец дождемся возвращения в UFC легендарного Конора МакГрегора. После поединка с Хабибом осенью 2018 года ирландец хоть и не пропадал из поля зрения, даже приезжал погостить в Киев, но поединки не проводил.

Теперь же он встретится с Дональдом Серроне "Ковбоем" и, судя по настроению МакГрегора, уже не заставит нас так долго ждать своего следующего боя.

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Конор долго и упорно шел к своей популярности, а также к большим гонорарам. Но паузы в карьере после поединков с Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым оставили ирландца без чемпионских поясов UFC. Теперь ему нужно все начинать практически с самого начала, чтобы снова выйти на титульный поединок.

Впрочем, такого бойца как Конор долго держать на вторых ролях не будут. И даже в серии боев UFC 246 он проведет главный поединок вечера. Правда, вечер будет в Лас-Вегасе, а в Украине – утро 19 января. Добавим также, что желающие могут посмотреть схватку на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Чтобы получить возможность побороться за титул, Макгрегору, конечно же, необходимо не просто драться, но и побеждать. В этом плане фанаты Конора могут не волноваться. В бою с Серроне аналитики Parimatch дают на победу ирландца 75%, что весьма неплохо.

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"Думаю, будет зрелищный бой. МакГрегор умеет делать шоу. Считаю также, что Конор должен победить. Соперник для него проходной, но, будем надеяться, что все будет красиво, UFC любят именно за это. В партере у Серроне есть преимущество. Но это если удастся перевести туда Конора. После боя с Хабибом МакГрегор улучшил свою защиту от тейкдаунов", – поделился ожиданием от боя олимпийский призер Жан Беленюк.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Конор МакГрегор Смешанные единоборства MMA
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