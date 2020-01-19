МакГрегор бросил вызов Хабибу и хочет провести бой в Москве

Конор МакГрегор сообщил, что хочет провести реванш с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец не против, чтобы встреча состоялась в России.

МакГрегор пообещал, что лучше подготовится к реваншу с Хабибом Нурмагомедовым.

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У Хабиба особый набор навыков и свой стиль. Я серьезно подготовлюсь к реваншу. Почему Дейна (Дейна Уайт, – глава UFC) против нашего боя с Хабибом в Москве? Я обожаю Россию и русских. Я больше русский, чем Хабиб. Из-за PPV? Серьезно? Неужели мы мало заработали за первый бой?

– цитирует Конора Sports.ru.

Что такое PPV?

Pay-per-view один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент телевизионного провайдера может приобрести частную трансляцию определенного события, проходящего в прямом эфире.