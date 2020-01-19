МакГрегор отреагировал на возможность реванша с Мейвезером
Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор не против провести бой-реванш против боксера Флойда Мейвезера.
Напомним, МакГрегор провел бой против Серроне, победив соперника уже на 40-й секунде боя. После этого Мейвезер опубликовал пост, в котором анонсировал бой-реванш против МакГрегора, который может состояться уже в 2020 году.
К слову: Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
"Я видел пост Флойда. Он забыл добавить важную деталь: название моей компании McGregor Sports and Entertainment. А реванш с Флойдом состоится, когда придет время", – прокомментировал эту ситуацию Конор МакГрегор.
- Бой между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором состоялся 26 августа 2017 года. Он происходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
- Бой получил название "Денежный бой" (The Money Fight), поскольку организаторы заработали на нем 600 миллионов долларов, а гонорары составили 100 миллионов долларов и 30 миллионов долларов, соответственно победителю и побежденному.
- Конор МакГрегор сообщил, что хочет провести реванш с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец не против, чтобы встреча состоялась в России.
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