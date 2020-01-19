24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

МакГрегор отреагировал на возможность реванша с Мейвезером

77 Читати новину українською
Конор МакГрегор / Associated Press

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор не против провести бой-реванш против боксера Флойда Мейвезера.

Напомним, МакГрегор провел бой против Серроне, победив соперника уже на 40-й секунде боя. После этого Мейвезер опубликовал пост, в котором анонсировал бой-реванш против МакГрегора, который может состояться уже в 2020 году.

К слову: Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя

"Я видел пост Флойда. Он забыл добавить важную деталь: название моей компании McGregor Sports and Entertainment. А реванш с Флойдом состоится, когда придет время", – прокомментировал эту ситуацию Конор МакГрегор.

  • Бой между Флойдом Мейвезером и Конором МакГрегором состоялся 26 августа 2017 года. Он происходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
  • Бой получил название "Денежный бой" (The Money Fight), поскольку организаторы заработали на нем 600 миллионов долларов, а гонорары составили 100 миллионов долларов и 30 миллионов долларов, соответственно победителю и побежденному.
  • Конор МакГрегор сообщил, что хочет провести реванш с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец не против, чтобы встреча состоялась в России.

 

Как жарить еду без вреда для здоровья: ответ специалиста
сегодня
3514
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Конор МакГрегор
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:35 "Милан" одержал волевую победу, забив в добавленное время, на матче был Шевченко – видео
Ігор Саджениця 51
сегодня 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3062
сегодня 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 13333
18 января 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
Леонід Остальцев 1355
18 января 12:29 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1504
Новости
Больше новостей
Залиште відгук