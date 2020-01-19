МакГрегор отреагировал на возможность реванша с Мейвезером

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор не против провести бой-реванш против боксера Флойда Мейвезера.

Напомним, МакГрегор провел бой против Серроне, победив соперника уже на 40-й секунде боя. После этого Мейвезер опубликовал пост, в котором анонсировал бой-реванш против МакГрегора, который может состояться уже в 2020 году.

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"Я видел пост Флойда. Он забыл добавить важную деталь: название моей компании McGregor Sports and Entertainment. А реванш с Флойдом состоится, когда придет время", – прокомментировал эту ситуацию Конор МакГрегор.