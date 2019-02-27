Макгрегор посетит Украину в 2019 году: где можно увидеть звезду UFC

Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор посетит один из турниров в Украине в 2019 году.

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч в интервью YouTube-каналу Povesti прокомментировал информацию о том, что суперзвезда ММА Конор МакГрегор посетит ближайший турнир промоушена в Киеве.

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Конор, скорее всего, не приедет. Приедет Лобов, который хочет секундировать Гроздева. Но мы знаем, что Макгрегор собирается в этом году приехать в Украину. Это информация на 100%. Но мы не можем сказать, будет ли это приезд на турнир. Мы знаем только, что он в Украину приедет и точно в этом году. Знаем, что он собирается на один из турниров, но мы не можем оперировать этой информацией, поскольку получили ее не от Конора,

– сказал Перч.

Ранее была информация, что МакГрегор может приехать в Киев, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров Блейна О'Дрисколла и Николая Гроздева. Они будут биться 2 марта на турнире WWFC 14 в Киеве.

Спорт 24 сообщал, что следующим соперником Конора МакГрегора станет популярный американский боец Дональд Серроне (35-11).

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