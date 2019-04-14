МакГрегор пригласил Ломаченко выступить в UFC

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор предложил украинскому боксеру Василию Ломаченко попробовать свои силы в MMA.

Приглашение МакГрегор опубликовал у себя в twitter после победы Ломаченко над Кроллой. Украинец победил нокаутом в четвертом раунде нанеся точный удар в висок сопернику. В соцсетях этот удар сравнили с ударом МакГрегора против Дастина Порье.

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"Я люблю эту зону. Мы в ММА называем этот удар "наушники". Просто легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе, с которым ты можешь дебютировать. Это будет идентично моему дебюту в боксе против олимпийского и мирового чемпиона", – написал МакГрегор.

I love this area.

Known as the “head phone” in MMA ruling.

The just legal striking line of the skull.

Now MMA, Loma.

We’ve an Olympic wrestler as champion in your weight.

For your debut.

It would then be identical to my debut in boxing.

Vs Olympic and World champion.

Otherwise https://t.co/wPJ3g6Oxk6 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 квітня 2019 р.

Под олимпийским чемпионом, против которого может выступить Ломаченко, МакГрегор, скорее всего, имеет в виду Генри Сехудо. Но он является чемпионом UFC. Что касается ссвого дебюта в боксе, то ирландец имеет в виду его бои против Флойда Майвезера