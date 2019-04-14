МакГрегор пригласил Ломаченко выступить в UFC
Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор предложил украинскому боксеру Василию Ломаченко попробовать свои силы в MMA.
Приглашение МакГрегор опубликовал у себя в twitter после победы Ломаченко над Кроллой. Украинец победил нокаутом в четвертом раунде нанеся точный удар в висок сопернику. В соцсетях этот удар сравнили с ударом МакГрегора против Дастина Порье.
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"Я люблю эту зону. Мы в ММА называем этот удар "наушники". Просто легальный удар в голову. Давай в ММА, Лома. У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе, с которым ты можешь дебютировать. Это будет идентично моему дебюту в боксе против олимпийского и мирового чемпиона", – написал МакГрегор.
Под олимпийским чемпионом, против которого может выступить Ломаченко, МакГрегор, скорее всего, имеет в виду Генри Сехудо. Но он является чемпионом UFC. Что касается ссвого дебюта в боксе, то ирландец имеет в виду его бои против Флойда Майвезера