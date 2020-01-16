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МакГрегор – Серроне: дуэль взглядов – видео

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МакГрегор – Серроне: дуэль взглядов – видео / twitter.com/ufc

В Лас-Вегасе (США) состоялась пресс-конференция перед UFC 246. В главном событии встретятся Конор МакГрегор и Дональд Серроне.

На пресс-конференции состоялась первая дуэль взглядов между бойцами.

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МакГрегор традиционно пришел в стильном костюме. Зато Серроне, которого еще называют "Ковбоем", появился в колоритной шляпе.

Видео дуэли взглядов

Оба бойца вели себя сдержанно, поэтому дуэль взглядов завершилась без эксцессов.

  • Бой МакГрегор – Серроне состоится в субботу, 18 января, в рамках шоу UFC 246 в Неваде.
  • Ирландский боец МакГрегор за свое возвращение в октагон получит 5 миллионов долларов.
  • Американец Дональд Серроне заработает 2 миллиона долларов.
  • МакГрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
  • Серроне проиграл два предыдущих поединка. В прошлой встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Смешанные единоборства Конор МакГрегор
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