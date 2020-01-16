МакГрегор – Серроне: дуэль взглядов – видео
В Лас-Вегасе (США) состоялась пресс-конференция перед UFC 246. В главном событии встретятся Конор МакГрегор и Дональд Серроне.
На пресс-конференции состоялась первая дуэль взглядов между бойцами.
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МакГрегор традиционно пришел в стильном костюме. Зато Серроне, которого еще называют "Ковбоем", появился в колоритной шляпе.
Видео дуэли взглядов
Оба бойца вели себя сдержанно, поэтому дуэль взглядов завершилась без эксцессов.
- Бой МакГрегор – Серроне состоится в субботу, 18 января, в рамках шоу UFC 246 в Неваде.
- Ирландский боец МакГрегор за свое возвращение в октагон получит 5 миллионов долларов.
- Американец Дональд Серроне заработает 2 миллиона долларов.
- МакГрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову.
- Серроне проиграл два предыдущих поединка. В прошлой встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи.
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