МакГрегор – Серроне: онлайн-трансляция боя UFC

В ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena пройдет турнир UFC 246. Главным событием вечера станет бой между бывшим чемпионом мира в легком весе ирландцем Конором МакГрегором (21-4) и американцем Дональдом Серроне (36-13).

МакГрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе, на его счету 21 победа и четыре поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл.

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Для Макгрегора этот бой будет первым с октября 2018 года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то 36-летний американец проиграл два своих последних боя.

Поединок между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне состоится примерно в 06:30 по киевскому времени.

МакГрегор – Серроне: онлайн-трансляция