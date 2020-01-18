Конор МакГрегор – Дональд Серроне: где смотреть онлайн бой

19 января Конор МакГрегор официально вернется в октагон. Бывший чемпион мира испытает на прочность Дональда Серроне. Посмотреть бой можно онлайн и по телевидению в Украине.

Бой между МакГрегором и Серроне состоится в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena в рамках главного события UFC 246.

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Трансляцию UFC 246 в Украине проведет телеканал канал Setanta Sport. Начало трансляции 19 января в 05:00 по киевскому времени.

Поединок между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне состоится примерно в 06:30 по киевскому времени.

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Канал Setanta доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Обзор боя МакГрегор – Серроне читайте на сайте Спорт24.