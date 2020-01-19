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МакГрегор за 40 секунд отправил в нокаут Серроне в бою UFC 246

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МакГрегор и Серроне результат боя / UFC

В субботу, 18 января состоялся бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Бой оказался не слишком продолжительным, а победа была зафиксирована еще в первом раунде.

Уже в начале боя оба соперников сошлись в схватке. Серроне пытался пробить защиту МакГрегора, однако вместо этого получил удар ногой в голову и упал.

К слову: МакГрегор – Серроне: онлайн-трансляция боя UFC

После падения, МакГрегор просто бросился добивать соперника. Удары были такими мощными, что сразу с лица американца полилась кровь. И уже через 40 секунд после начала поединка он был закончен.

Сразу после этого МакГрегор поблагодарил Серроне за бой, пока тот сидел в октагоне.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Смешанные единоборства Конор МакГрегор Новости Спорта Спорт
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