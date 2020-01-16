МакГрегор – Серроне: прогноз букмекеров на бой UFC
В воскресенье, 19 января, на турнире по смешанным единоборствам UFC 246 встретятся ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Букмекеры оценили шансы бойцов на победу.
МакГрегор – Серроне. Прогноз букмекеров
На счету 31-летнего МакГрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.
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36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бою МакГрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне – соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).
Этот бой станет громким возвращением МакГрегора в Октагон. Если спортсмену удастся победить Серроне, то фанаты UFC получат шанс увидеть его реванш с Нурмагомедовым. Поединок в полусреднем весе пройдет в Лас-Вегасе.
Поединок Конор МакГрегор – Дональд Серроне состоится в воскресенье, 19 января. Ориентировочное начало боя – в 06:00 по киевскому времени.
Прогноз Parimatch
Букмекеры видят фавритом этого противостояния именно ирландца. Так, коэффициент на победу МакГрегора равен 1,3. Победа Серроне, в свою очередь, оценивается в 4,33.
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При этом, коэффициент на досрочную победу ирландца равен 1,4. Победа МакГрегора по очкам – 9,5. Досрочная победа Дональда – 5, а по очкам – 10.
Прогноз Фаворит Спорт
Победа МакГрегора – 1,32, победа Серроне – 3,65. Досрочная победа Макгрегора – 1,44, победа МакГрегора по очкам – 8, досрочная победа Серроне – 4,5, победа Серроне по очкам – 9.
Прогноз William Hill
Победа МакГрегора – 1,33, победа Серроне – 3,3. Досрочная победа МакГрегора – 1,5, победа МакГрегора по очкам – 9, досрочная победа Серроне – 8, победа Серроне по очкам – 10.
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