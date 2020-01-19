24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя

5418 Читати новину українською
МакГрегор – Серроне видео боя / UFC

Бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне длился всего 40 секунд. Столько времени хватило ирландском бойцу, чтобы победить своего соперника.

В начале боя Серроне хотел провести удар ногой, но МакГрегор его заблокировал. А вот удар от Notorius американец пропустил. После этого он качнулся, а МакГрегор бросился добивать его. Сил не жалел. На ринг сразу пролилась кровь. А через 40 секунд от начала бой был остановлен.

Видео боя и нокаута МакГрегор – Серроне

Читайте также: Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года

Стоит отметить, что это не самый быстрый нокаут в боях с МакГрегором. Жозе Алду он отправил в нокаут за 13 секунд, что является рекордом в UFC.

Крещение 2020: что можно и что нельзя делать в этот день
сегодня
7416
Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Конор МакГрегор Смешанные единоборства MMA
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 5379
16 января 14:30 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 2815
17 января 19:20 Американский хоккеист грубо разбил лицо россиянину Овечкину во время матча – видео
Юрій Семенюк 689
18 января 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
Леонід Остальцев 1182
18 января 12:29 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1470
Новости
Больше новостей
Залиште відгук