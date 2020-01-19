Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Бой между Конором МакГрегором и Дональдом Серроне длился всего 40 секунд. Столько времени хватило ирландском бойцу, чтобы победить своего соперника.
В начале боя Серроне хотел провести удар ногой, но МакГрегор его заблокировал. А вот удар от Notorius американец пропустил. После этого он качнулся, а МакГрегор бросился добивать его. Сил не жалел. На ринг сразу пролилась кровь. А через 40 секунд от начала бой был остановлен.
Видео боя и нокаута МакГрегор – Серроне
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Стоит отметить, что это не самый быстрый нокаут в боях с МакГрегором. Жозе Алду он отправил в нокаут за 13 секунд, что является рекордом в UFC.
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