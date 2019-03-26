Макгрегор заявил о завершении карьеры

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / Getty Images

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор, известный своим скандальным поведением, объявил, что завершает карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA).

Об этом он заявил в своем Twitter, пожелав развития в этом виде спорта своим уже бывшим коллегам.

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"Эй, ребята, быстрое объявление! Я решил отойти от спорта, официально известного как "Смешанное боевое искусство". Желаю всем своим бывшим коллегам успеха в соревнованиях. В этом деле я теперь присоединяюсь к тем, кто уже в отставке", – написал Макгрегор.

Кто такой Конор Макгрегор?
30-летний ирландский спортсмен – один из самых популярных бойцов UFC. В целом он провел 25 поединков, одержав 21 победу, 18 из которых досрочно, и потерпел четыре поражения. Первый чемпионский титул UFC Макгрегор получил в 2015 году. Также спортсмен стал первым в истории бойцом организации, который одновременно обладал двумя титулами в разных весовых категориях: полулегком и легком.

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Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства
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