МакГрегор заработал 78 миллионов долларов за 40 секунд
Стал известен общий заработок Конора МакГрегора в бою с Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Поединок в Лас-Вегасе (США) завершился уверенной победой ирландца.
Как сообщает Lad Bible, поединок с американцем принес МакГрегору 78 миллионов долларов.
Смотрите также: МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео
Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов. Большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.
Конор нокаутировал Серроне на 40-й секунде встречи. Таким образом, МакГрегор заработал почти 2 миллиона долларов за каждую секунду поединка.
- МакГрегор вернулся в Октагон впервые после поражения Хабибу Нурмагомедову 6 октября 2018 года.
- После победы Конор заявил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым, который является чемпионом UFC. Ирландец не против, чтобы встреча состоялась в России.
- В команде Нурмагомедова заявили, что заинтересованы в проведении реванша с МакГрегором.
- Также непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер бросил вызов МакГрегору.
- Ирландец заявил, что не против встретиться с Флойдом. Конор уверен, что этот реванш состоится.
- Конор МакГрегор проиграл и Хабибу Нурмагомедову, и Флойду Мейвезеру.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Победа "Ливерпуля", биатлон без медалей и соперник для МакГрегора: новости спорта 19 январясегодня , 09:05
-
"Ливерпуль" в напряженном матче победил "Манчестер Юнайтед" и приблизился к чемпионству – видео19 января , 21:18
-
Биатлон: Фуркад в блестящем стиле выиграл персьют, украинец Прима – 11-й19 января , 16:16
Комментарии