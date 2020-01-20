МакГрегор заработал 78 миллионов долларов за 40 секунд

Стал известен общий заработок Конора МакГрегора в бою с Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Поединок в Лас-Вегасе (США) завершился уверенной победой ирландца.

Как сообщает Lad Bible, поединок с американцем принес МакГрегору 78 миллионов долларов. Смотрите также: МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов. Большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя. Конор нокаутировал Серроне на 40-й секунде встречи. Таким образом, МакГрегор заработал почти 2 миллиона долларов за каждую секунду поединка. МакГрегор вернулся в Октагон впервые после поражения Хабибу Нурмагомедову 6 октября 2018 года.

После победы Конор заявил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым, который является чемпионом UFC. Ирландец не против, чтобы встреча состоялась в России.

В команде Нурмагомедова заявили, что заинтересованы в проведении реванша с МакГрегором.

Также непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер бросил вызов МакГрегору.

Ирландец заявил, что не против встретиться с Флойдом. Конор уверен, что этот реванш состоится.

Конор МакГрегор проиграл и Хабибу Нурмагомедову, и Флойду Мейвезеру.