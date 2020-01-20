24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

МакГрегор заработал 78 миллионов долларов за 40 секунд

59 Читати новину українською
Конор МакГрегор / talksport.com

Стал известен общий заработок Конора МакГрегора в бою с Дональдом Серроне в рамках UFC 246. Поединок в Лас-Вегасе (США) завершился уверенной победой ирландца.

Как сообщает Lad Bible, поединок с американцем принес МакГрегору 78 миллионов долларов.

Смотрите также: МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео

Официальный гонорар ирландца составил 3 миллиона долларов. Большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.

Конор нокаутировал Серроне на 40-й секунде встречи. Таким образом, МакГрегор заработал почти 2 миллиона долларов за каждую секунду поединка.

  • МакГрегор вернулся в Октагон впервые после поражения Хабибу Нурмагомедову 6 октября 2018 года.
  • После победы Конор заявил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым, который является чемпионом UFC. Ирландец не против, чтобы встреча состоялась в России.
  • В команде Нурмагомедова заявили, что заинтересованы в проведении реванша с МакГрегором.
  • Также непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер бросил вызов МакГрегору.
  • Ирландец заявил, что не против встретиться с Флойдом. Конор уверен, что этот реванш состоится.
  • Конор МакГрегор проиграл и Хабибу Нурмагомедову, и Флойду Мейвезеру.
Американские военные не допустили Россию к нефтяным месторождениям в Сирии: детали
сегодня
1034
Автор: Юрий Семенюк
Теги: MMA Смешанные единоборства Конор МакГрегор Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:56 "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед": новые рекорды клуба
Ігор Саджениця 74
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3258
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15203
18 января 11:37 Полиция остановила авто Усика на дороге: видео развития событий
Ірина Кошанська 43802
сегодня 09:34 Роналду забил за "Ювентус" в семи матчах подряд в чемпионате – видео его голов "Парме"
Ігор Саджениця 106
Новости
Больше новостей
Залиште відгук