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Макгрегор заслуживает большого уважения, – Кличко

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Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор / GETTY IMAGES

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о бойце UFC Коноре Макгрегоре. Кличко убежден, что ирландец заслуживает уважения.

По словам Владимира, Конор – яркий персонаж, но несмотря на это он вел себя дисциплинированно перед поединком с Флойдом Мейвезером.

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Я испытываю большое уважение к ребятам в клетке. Я знаю Макгрегора, он же был на боксерском ринге. Что бы вы не думали о нем, я считаю, что он вел себя хорошо и дисциплинированно.

Я не ожидал такого от Конора перед боем с Мейвезером. Макгрегор – яркий персонаж, но благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения,
– сказал Кличко в интервью business insider.

  • Макгрегор встретился с Флойдом Мейвезером 26 августа 2017 года. Американец победил техническим нокаутом в 10 раунде.
  • Ближайший бой Макгрегор проведет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе (США) против американца Дональда Серроне.
  • В интервью business insider Владимир Кличко заявил, что не стал бы бойцом UFC из-за проблем со спиной.
  • Владимир Кличко объявил о завершении карьеры 3 августа 2017 года.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Владимир Кличко Конор МакГрегор Новости Спорта Футбол
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