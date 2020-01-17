Макгрегор заслуживает большого уважения, – Кличко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о бойце UFC Коноре Макгрегоре. Кличко убежден, что ирландец заслуживает уважения.

По словам Владимира, Конор – яркий персонаж, но несмотря на это он вел себя дисциплинированно перед поединком с Флойдом Мейвезером.

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Я испытываю большое уважение к ребятам в клетке. Я знаю Макгрегора, он же был на боксерском ринге. Что бы вы не думали о нем, я считаю, что он вел себя хорошо и дисциплинированно.

Я не ожидал такого от Конора перед боем с Мейвезером. Макгрегор – яркий персонаж, но благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения,

– сказал Кличко в интервью business insider.