Мальчик без ног специально прилетел на тренировку сборной Украины из Казахстана: фото

Во время открытой тренировки сборной Украины на НСК "Олимпийский", футболисты встретились с мальчиком по имени Али. У него нет ног, и он прилетел из Казахстана, чтобы специально увидеть украинских футболистов.

Мальчик хотел увидеть своих кумиров – Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

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"Несмотря на то, что у Али нет ног, он отлично играет в футбол головой. В начале тренировки он перепасовывался сначала с Андреем Шевченко, а затем и с Александром Зинченко", – говорится в сообщении ФФУ.

В понедельник, 18 марта, сборная Украины провела открытую тренировку на НСК "Олимпийский". Уже в пятницу, 22 марта, "сине-желтые" сыграют на выезде против сборной Португалии в отборе на Евро-2020. Матч состоится в Лиссабоне. 25 марта на выезде украинцы будут противостоять сборной Люксембурга.