Маленькая дочь экс-тренера "Барселоны" Луиса Энрике умерла от рака

В семье бывшего главного тренера каталонской "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике произошла трагедия. В четверг, 29 августа, умерла его девятилетняя дочь Ксана. У нее была остеосаркома – рак костей.

Семья Энрике узнала о болезни дочери в конце марта. У Луиса и его жены, с которой они вместе с 1996 года, остались двое детей – старший сын Пачо (ему 21) и дочь Сира (19).

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Наша дочь Ксана умерла после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим всех за проявление любви в течение этих месяцев и благодарим всех за деликатность и понимание. Спасибо также персоналу больниц Сан-Жоан-де-Деу и Сан-Пау за их преданность работе и заботу. Спасибо врачам, медсестрам и всем волонтерам,

– написал Энрике.

Луис Энрике узнал о диагнозе дочери, когда находился на Мальте, где сборную Испании ждал матч квалификации Евро-2020. Как пишет Marca, вечером 25 марта ему позвонила жена и руководство Королевской футбольной федерации Испании тут же организовало для Луиса Энрике рейс в Барселону.

Луис пропустил три матча квалификации, но в июне ушел в отставку, ведь из-за семейных проблем не мог думать о работе. Тогда в Испании никто не знал о болезни дочери тренера. Испанские СМИ проявили удивительное единодушие: как пишет Marca, все уже знали о страшном диагнозе, но считали неэтичным распространение информации без разрешения семьи.



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"Семья – это святое. Команда с вами до самого конца", – писал Серхио Рамос. Новый тренер Роберт Морено после назначения тоже радовался: "Всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Это горькая радость".

Луис Энрике был с дочерью до конца. Он каждый день сидел в коридорах клиники, по информации Marca, на нервной почве у него сильно упал вес.

"Ксана, мы будем скучать по тебе. Мы будем помнить тебя каждый день нашей жизни и надеяться, что мы снова встретимся. Ты будешь путеводной звездой нашей семьи. Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья", – закончил письмо Луис Энрике.