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Малиновский – лучший игрок сборной Украины в 2019 году по данным Instat

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Руслан Малиновский / УАФ

В 2019 году национальная сборная Украины по футболу провела 10 матчей – восемь официальных и два контрольных.

Согласно подсчетам известного статистического портала InStat, самый высокий средний балл в национальной команде имеет хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский.

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Малиновский, сыгравший 9 матчей, набрал средний балл 325, опередив Андрея Пятова (314), Александра Зинченко (295), Евгения Коноплянку (291) и Марлоса (288).

В 2019 году за сборную Украины Малиновский нанес 19 ударов по воротам, девять раз попал в створ ворот и забил три мяча. В его активе 12 острых передач, три из которых стали голевыми. Всего полузащитник выполнил 586 пасов с точностью 85 процентов. В единоборства он вступал 163 раза и выиграл 56 процентов дуэлей. Кроме того, Малиновский сделал 54 обводки (72 процента успешные), 53 отборы (49 удачных), 19 перехватов и 41 подбор.

В предыдущие разы лучшими футболистами сборной Украины по оценкам InStat становились Андрей Ярмоленко (2015, 2018 годы) и Евгений Конолянка (2016, 2017).

Интересно, что впервые за пять последних лет самым полезным футболистом сборной Украины стал центральный полузащитник, а не фланговый хавбек.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Руслан Малиновский
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