Малиновский был удален в поединке против "Сампдории", "Аталанта" вновь не победила: видео

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский оставил свою команду в меньшинстве в матче 12-го тура серии А против "Сампдории" (0:0).

На 37-й минуте вратарь хозяев Эмиль Аудеро сыграл рукой после удара Мюриэля за пределами своей штрафной, но судья после просмотра ситуации с помощью VAR решил, что действия вратаря были непреднамеренными, и не захотел его наказывать.

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На 71-й "бергамаке" требовали удаления Алекса Феррари за грубый фол против Мусы Барроу, но защитник получил только желтую карточку. Зато через три минуты Руслан Малиновский получил вторую желтую карточку за фол против Роналду Виейра и гости на последних минутах боролись за очки вдесятером.

В этом матче Руслан очень часто вступал в силовую борьбу и не был в ней эффективным. С 26 единоборств выиграл только 8, аж 4 раза нарушил правила. "Сампдория" действовала против Малиновского плотно, часто фолили, но и сам украинец регулярно пытался исправить ошибки нарушениями. Результат – две заслуженные желтые и удаление.

После этой ничьей "Аталанта" занимает пятое место с 22 очками, а "Сампдория" в зоне вылета с девятью пунктами.

Сампдория – Аталанта видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
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