Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский готов продолжить карьеру в российском "Спартаке".

Ранее Спорт 24 писал, что "Генк" и "Спартак" уже ведут переговоры по переходу хавбека. Об этом сообщает "Чемпионат".

Читайте также: Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии вместе с "Генком": фото

Издание отмечает, что 26-летний украинец очень любит Москву и готов к такому трансферу. Полузащитника не пугает потенциальный невызов в сборную Украины в связи с этим. Развитие этой трансферной истории можно ожидать в ближайшее время.

К слову, московский клуб тренирует Олег Кононов, под руководством которого Малиновский играл в "Севастополе". Издание отмечает, что агент футболиста Вадим Шаблий – близкий для Кононова человек.

Малиновский выступает в составе "Генка" с 2017 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 36 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.

С 2015 года Малиновский выступает за национальную команду Украины. Хавбек провел за сборную 20 матчей и стал автором двух голов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram