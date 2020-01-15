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Малиновский отметился результативным пасом за "Аталанту" во второй подряд игре: видео

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Руслан Малиновский / atalanta.it

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отметился результативным действием за "Аталанту" в Кубке Италии. Его команде в 1/8 финала противостояла "Фиорентина".

В первом тайме "фиалки" открыли счет: на 11 минуте гол забил Патрик Кутроне, который недавно перешел из "Вулверхэмптона".

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После перерыва "Аталанта" отыгралась благодаря Малиновскому. Украинский футболист на 67 минуте сделал классный прострел в штрафную хозяев, который замкнул Иличич.

Видео с участием Малиновского

Для Малиновского это второе подряд результативное действие в составе "Аталанты". 11 января Руслан принял участие в голевой атаке своей команды в матче с "Интером".

Статистика Малиновского: 23 матча, 3 гола, 3 результативные передачи.

О Кубке Италии, то "Фиорентина" доигрывала матч в меньшинстве из-за удаления Песселья на 70 минуте.

Впрочем, это не помешало "фиалкам" добыть победу. На 84 минуте игры решающий гол забил Поль Лирола.

В четвертьфинале "Фиорентина" сыграет с миланским "Интером".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
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