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Малиновский получил роскошный подарок от "Аталанты" на время карантина: фото

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В связи с продолжительной паузой, вызванной пандемией коронавируса, игроки итальянских команд вынуждены самостоятельно в домашних условиях поддерживать форму.

Не является исключением и "Аталанта", которая для того, чтобы держать игроков в тонусе, презентовала им специальные беговые дорожки.

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Жена украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана в Instagram опубликовала фото подарка, который едва поместился в объектив камеры.


Подарок Руслана Малиновского от "Аталанты" / Фото: Instagram

  • На днях "Аталанта" на своем официальном сайте сообщила о смерти четырех своих сотрудников Альбино Брони, Северино Поссенти, Энцо Маранди и Энцо Донины, работавших с молодежными командами, из-за коронавируса.
  • Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране самое большое количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.
  • Минимум 2629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
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