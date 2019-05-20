Малиновский получил "Золотую бутсу" от своего клуба: фото

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / ФФУ

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский получил "Золотую бутсу" – итоговую награду за сезон лучшему игроку бельгийского клуба по мнению болельщиков.

Украинец стал лучшим по итогам еженедельных голосований болельщиков за звание лучшего игрока тура, а также другими способами выбора победителя через социальные сети. Об этом сообщает официальный сайт "Генка".

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Руслан Малиновский получил Золотую бутсу // Фото: krcgenk.be

Бронзовую бутсу по итогам сезона получил защитник Себастьен Деваст, а серебряную – форвард Мбвана Саматта.

К слову, у Малиновского есть несколько дней, чтобы отпраздновать чемпионство, после чего он должен прибыть в расположение сборной для подготовки к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Первое место в чемпионате помогло "Генку" гарантировать себе место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, в следующем сезоне мы можем увидеть дебют 26-летнего украинского футболиста в главном клубном турнире Европы.

В текущем сезоне Малиновский провел в составе "Генка" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 15 результативных передач.

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Теги: Спорт Футбол Бельгия Руслан Малиновский
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