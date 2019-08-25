Малиновский попал в заявку "Аталанты" на матч чемпионата Италии

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Малиновский дебютирует в чемпионате Италии за "Аталанту"
Малиновский дебютирует в чемпионате Италии за "Аталанту" / twitter.com/atalanta_bc

Украинский футболист Руслан Малиновский уже сегодня может дебютировать в чемпионате Италии. Полузащитник попал в заявку "Аталанты" на матч 1-го тура против клуба СПАЛ.

16 июля украинец Руслан Малиновский официально покинул "Генк" и стал футболистом итальянской "Аталанты". После этого Руслан сыграл в нескольких контрольных матчах.

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В частности, Малиновский вышел в основном составе "Аталанты" на контрольный матч против "Брусапорто" и сразу отметился голом. Украинец реализовал пенальти на 35-й минуте спарринга в рамках турнира Trophy Fra.mar.

Теперь же Руслан может сыграть за свою новую команду в официальной игре. "Аталанта" на выезде играет против СПАЛ. Последняя игра между командами в чемпионате завершилась победой "Аталанты" в Бергамо (2:1).

Однако СПАЛ победил новых партнеров Малиновского в родных стенах (2:0).

Первый тайм Руслан начнет на скамейке запасных, однако сможет выйти на поле, если появится такая необходимость.

 

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Теги: Футбол Руслан Малиновский ФК Аталанта Спорт
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