Малиновский претендует на звание лучшего игрока "Аталанты" в октябре

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / ФК "Аталанта"

Украинский полузащитник Руслан Малиновский номинирован на звание лучшего футболиста месяца.

26-летний хавбек итальянской "Аталанты" вошел в число претендентов на победу в этой награде с еще 18 исполнителями клуба.

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В этом месяце украинец сыграл в пяти матчах за "Аталанту", отметившись дебютным забитым мячом. Малиновский забил с пенальти в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

Всего на счету 26-летнего полузащитника 11 матчей за "нерадзурри" во всех турнирах. Игроком "Аталанты" Малиновский стал летом – за его переход итальянцы заплатили "Генке" 13,7 миллиона евро.

В воскресенье, 3 ноября, "Аталанта" сыграет с "Кальяри" в матче 11-го тура чемпионата Италии. Сейчас команда Джан Пьеро Гасперини занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол ФК Аталанта Руслан Малиновский
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