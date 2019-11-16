Малиновский прокомментировал рождение дочери: Это один из лучших дней в моей жизни

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Малиновский принимает поздравления в сборной Украины / УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский пропустил матч против Эстонии в Запорожье 14 ноября. У игрока в эти дни жена должна была родить первенца. Поэтому футболист присоединился к команде уже в Сербии.

Дочь Оливия родилась еще 13 ноября в Италии. Поэтому к команде Он присоединился уже аж 15 ноября в Белграде.

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В конце традиционного коллективного ужина главный тренер Андрей Шевченко поздравил от имени команды Руслана Малиновского с рождением дочери.

Сам Руслан рассказал об эмоциях, которые испытывает после рождения первого ребенка. И готов сыграть против Сербии в воскресенье, 17 ноября.

Это можно считать одним из лучших дней в жизни. Это радость для всей семьи, для жены. Эмоции, которые нельзя передать. Сам не до конца отошел, ведь дни были напряженные. Только положительные эмоции, много положительных эмоций,
– рассказал Малиновский.

При этом он отметил, что готов сыграть за сборную Украины.

"Положительные эмоции. Потому что перед рождением дочери переживал за Роксану. Сейчас легче в этом плане, и могу больше сфокусироваться на игре", – подтвердил игрок.

Стоит отметить, что Малиновский присутствовал при родах.

"Это поддержка. Это окончание того, что вы начали девять месяцев назад", – объяснил свое решение новоиспеченный отец.

 

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Теги: Спорт Футбол Руслан Малиновский
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