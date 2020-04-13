Малиновский рассказал о том, покинет ли он "Аталанту" ради другого итальянского клуба

Футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал слухи о смене клуба. СМИ приписывали "Фиорентине" интерес к игроку сборной Украины.

В прямом эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Малиновский развеял слухи о переезде во Флоренцию.

По словам футболиста, нет никаких предпосылок о переходе в "Фиорентину".

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"Как сказал мой агент Вадим Шаблий, летом интересовались. На тот момент был такой разговор. Но сейчас я счастлив в "Аталанте". Мне очень нравится клуб, болельщики, город очень красивый. Моя семья счастлива здесь.На данный момент нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе", – заявил Руслан.

Руслан добавил, что хочет играть в "Аталанте", ведь в клубе из Бергамо ему есть что доказывать.

Он заявил, что наставник команды Джан Пьеро всегда пытается помочь.

"Считаю, с каждым месяцем я становлюсь лучшим и понимаю лучше футбол, который он требует. Все только впереди", – резюмировал Малиновский.

Что известно о карьере Руслана в Италии?

Украинец перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского клуба "Генк". В этом сезоне 26-летний футболист сыграл 31 матч, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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