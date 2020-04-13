Малиновский рассказал о том, покинет ли он "Аталанту" ради другого итальянского клуба
Футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал слухи о смене клуба. СМИ приписывали "Фиорентине" интерес к игроку сборной Украины.
В прямом эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Малиновский развеял слухи о переезде во Флоренцию.
По словам футболиста, нет никаких предпосылок о переходе в "Фиорентину".
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"Как сказал мой агент Вадим Шаблий, летом интересовались. На тот момент был такой разговор. Но сейчас я счастлив в "Аталанте". Мне очень нравится клуб, болельщики, город очень красивый. Моя семья счастлива здесь.На данный момент нет никаких предпосылок, чтобы говорить о каком-то переходе", – заявил Руслан.
Руслан добавил, что хочет играть в "Аталанте", ведь в клубе из Бергамо ему есть что доказывать.
Он заявил, что наставник команды Джан Пьеро всегда пытается помочь.
"Считаю, с каждым месяцем я становлюсь лучшим и понимаю лучше футбол, который он требует. Все только впереди", – резюмировал Малиновский.
Что известно о карьере Руслана в Италии?
Украинец перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского клуба "Генк". В этом сезоне 26-летний футболист сыграл 31 матч, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
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