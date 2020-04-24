Малиновский рассказал, перейдет ли в АПЛ: игроком серьезно интересуется лондонский гранд

Руслан Малиновский поделился своим мнением о возможности перехода в клуб английской Премьер-лиги. Сейчас футболист сборной Украины выступает в Италии за "Аталанту".

В интервью УАФ футболист заявил, что пока не задумывался о переходе в другой клуб. По словам Руслана, вряд ли клубы думают о трансферах на фоне пандемии коронавируса.

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Не думаю, что клубы сейчас сильно думают о трансферах. Мы с "Аталантой" проводили сбор в Англии, играли товарищеские матчи. Конечно, поля и атмосфера там роскошные. Мне нравится Премьер-лига, но я даже не задумывался по этому поводу,

– сказал Малиновский.

На днях итальянские СМИ сообщили, что в лондонском "Вест Хэме" ищут усиления в центр поля и якобы нацелились на Малиновского.

Агент Руслана Вадим Шаблий в комментарии "Команда 1" подтвердил интерес лондонского клуба. Но Шаблий утверждает, что не ведет переговоров о переходе Малиновского.

"В настоящее время мы не ведем переговоры по Малиновскому ни с одним из клубов. Не скрою, что "Вест Хэм" проявлял интерес к Руслану – и летом, и зимой.

Он такой футболист, которым все время кто-то интересуется. Другое дело, актуально это для него самого и для его клуба. На данный момент мы всем довольны в "Аталанте". Думаю, Руслан Малиновский может еще о многом сказать именно в этой команде", – сказал Шаблий.

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Также СМИ сообщали об интересе "Фиорентины" к Малиновскому.

Но Малиновский развеял слухи о переезде во Флоренцию. По словам футболиста, нету никаких предпосылок о переходе в "Фиорентину".

Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского клуба "Генк".

В этом сезоне 26-летний футболист сыграл 31 матч, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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