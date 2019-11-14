Новоиспеченный отец и будущее сборной Украины: биография Руслана Малиновского

В 2019 году у футболиста сборной Украины Руслана Малиновского в жизни произошло несколько знаковых событий – это переход в европейский топ-клуб "Аталанта", дебютный гол в Лиге чемпионов и рождение дочери. Спорт24 предлагает вашему вниманию краткую биографию лидера национальной команды Украины.

Биография Руслана Малиновского

Руслан Малиновский родился 4 мая 1993 года в Житомире в семье музыкантов. Спортсмен имеет старшего брата Александра, с которым он разделял увлечение футболом и начинал играть сам. В детстве активно интересовался английским футболом, болел за "Арсенал" и лично за его нападающего Тьерри Анри.



Руслан Малиновский с братом Александром / Фото из открытых источников

Заниматься футболом начал в житомирском "Легионе", который играл на первенство области, а потом даже на район.

Что говорят близкие люди о Руслане Малиновском

Мама Руслана Малиновского – артистка хора, а отец – концертмейстер, и сам футболист мог пойти по этому пути, но уже тогда он полюбил игру миллионов.

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Он любил петь, мы и в хор хотели его отдать, но у него был один футбол на уме. Он брал мяч и бил. Когда в одну сторону, не было так страшно, потому что здесь деревья, а вот с противоположной стороны дом и окна, и мы боялись, чтобы он кому-нибудь стекло на разбил. Прямо из школы ребята приходили, ставили портфели и бегали, пока домой не загонишь,

– вспоминают родители игрока.

Также о школьных успехах Малиновского вспомнила его классная руководительница:

"Он был настоящий вулкан, взрыв. Я его взяла в пятом классе, и сразу было заметно, что ребенок добивается своего. У него все крутилось. Вот сейчас он играет на футбольном поле, мы дома все смотрим футбол и у меня полная тишина , потому что играет Малиновский Руслан".

При этом значительную роль в том, что Руслан Малиновский сделал свои первые шаги в футболе сыграл его старший брат Александр, который также был футболистом.

Часто было, что родители отправлялись на какие-то концерты или гастроли, и оставляли Руслана со мной. Я был постоянно на тренировках. Бывало, что мы тренируемся, а Руслан где-то на трибуне, берет мяч или вокруг поля бегает. Тренировался у нас постоянно. Мне кажется, он родился для этого вида спорта. Слава богу, его любовь к футболу переросла в то, что есть сейчас,

– сказал Александр.

Начало профессиональной карьеры Руслана Малиновского

В 2011 году Руслан принял предложение присоединиться к донецкому "Шахтеру", в клубной структуре которого начал выступать за "Шахтер-3", за который сыграл 39 матчей и забил 10 голов.

Интересно, что Малиновский стал лучшим футболистом "Аталанты" в октябре

Уже в 2012 году был арендован в ПФК "Севастополь", в составе которого дебютировал в играх украинской Премьер-лиги. В течение сезона 2012/13 сыграл 16 матчей и отметился одним забитым голом. Также в 2013 году успел сыграть за фарм-клуб команды. Там он забил 1 гол за 2 матча. В 2014 году в результате российской оккупации Крымского полуострова ПФК "Севастополь" был расформирован, а на его базе создан новый клуб.



Руслан Малиновский, когда играл за "Севастополь"

В начале 2014 года перешел на правах аренды в луганскую "Зарю". Здесь 20-летний Руслан быстро стал игроком основного состава и был признан лучшим молодым игроком Украины. Отмечался голами не только в чемпионате, но и в Еврокубках, в частности сделав дубль на стадии квалификации Лиги Европы в ворота бельгийского "Шарлеруа".

Малиновский как легионер

1 января 2016 года было официально сообщено о переходе Руслана на правах аренды до конца сезона в состав бельгийского "Генка". Малиновский дебютировал за клуб в полуфинале "Кубка Бельгии" против "Стандарда" и провел на поле 72 минуты. Впоследствии аренду продлили еще на один год, после чего бельгийский клуб решил выкупить контракт игрока, который в то время провел в его составе 42 матча во всех турнирах, отметившись 13 голами и 8 результативными передачами.

29 мая 2017 года было официально объявлено о переходе Малиновского из "Шахтера" в "Генк". Бельгийский клуб и игрок подписали контракт на четыре года. Украинец продолжал прогрессировать, и в сезоне 2018/19, который завершился для "Генка" победой в чемпионате, был признан лучшим игроком команды.

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Уже 16 июля 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в итальянскую "Аталанту". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Итальянский клуб и игрок подписали контракт на три года, согласно которому украинский новичок "Аталанты" будет зарабатывать в итальянском клубе не менее 1 миллиона евро за сезон.

23 октября 2019 года Руслан Малиновский отличился дебютным голом в Лиге чемпионов, реализовав пенальти в ворота "Манчестер Сити".

Дебютный гол Малиновского в Лиге чемпионов: смотрите видео

Дебют и первый гол за сборную Украины

31 марта 2015 года дебютировал в национальной сборной в матче против Латвии, выйдя на замену на 85 минуте. 10 октября 2018 года отличился дебютным голом за сборную в ворота Италии, сравняв счет на 62 минуте матча. Игра завершилась ничьей 1:1.

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Дебютный гол Руслана Малиновского за сборную Украины: смотрите видео

Рождение дочери и жена Руслана Малиновского

Уже более 6 лет сердце Руслана занято красавицей Роксаной, а почти 3 года назад пара сыграла сказочную свадьбу в Праге. Жена футболиста родом из жаркого Севастополя, поэтому неудивительно, что бикини – это один из самых любимых предметов ее гардероба.



Свадьба Руслана Малиновского



Жена Руслана Малиновского Роксана / Фото: Instagram

13 ноября 2019 года Руслан и Роксана Малиновские впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Оливия.

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