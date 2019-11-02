Малиновский стал лучшим футболистом "Аталанты" в октябре

Завершилось голосование за звание лучшего игрока итальянской "Аталанты" по итогам октября. Награда досталась украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому.

В голосовании приняли участие 1009 человек, 90% которых отдали голос за украинца. Руслан впервые признан лучшим игроком месяца.

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В финальном раунде голосования украинец опередил форварда Луиса Муриеля. Последний в октябре забил пять голов в шести матчах.

В то же время 26-летний Малиновский в октябре забил один гол в пяти матчах за итальянский клуб. Руслан забил с пенальти в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

Малиновский летом 2019 перешел из бельгийского "Гента" в итальянскую "Аталанту".

Руслан забил три гола и сделал три результативных передачи в последних пяти матчах сборной Украины в квалификации Евро-2020.

К слову: "Челси" может купить Малиновского, – английские СМИ