Малиновский забил гол-красавец в разгроме "Аталанты" над "Лечче" Шахова – видео

"Аталанта" разгромила "Лечче" на выезде в рамках 26 тура чемпионата Италии – 7:2. Украинец Руслан Малиновский отметился голом в этом матче.

Лечче – Аталанта 2:7

Голы: Сапонара, 29, Донати, 40 – Донати, 17 (авт.), Сапата, 22, 54, 62, Иличич, 54, Малиновский, 90+2 (пен.)

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Гости быстро вышли вперед, забив два мяча к середине первого тайма. Однако "Лечче" отыгрался еще до перерыва благодаря голам Сапонара и Донати. Последний исправился за собственную ошибку – именно его автогол вывел "Аталанту" вперед.

Во втором тайме гости разгромили соперника. Хет-трик оформил Сапата, по голу забили Иличич и Мюриэль.

Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 69-й минуте, в компенсированное время забил гол дальним ударом. Также полузащитник принял участие в забитом мяче Мюриэля на 87-й минуте.

Видео гола Малиновского

Для Малиновского это 4 мяч в 22 матчах Серии А. Всего в составе "Аталанты" украинец забил 5 голов и сделал 2 асиста в 30 матчах.